Песков: у Путина есть планы посетить Донецк и Луганск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина есть планы посетить Донецк и Луганск, сообщает ТАСС .

«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин активно посещает российские регионы, поэтому Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не станут исключением.

Ранее Песков назвал динамичной работу по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной. Он подчеркнул, что «никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс».