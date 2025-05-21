Песков: у Москвы нет предложений от Ватикана по разрешению конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Ватикана не поступало конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Решение по месту дальнейших переговоров пока не принималось», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что это решение должно приниматься всеми заинтересованными сторонами. При этом Москва традиционно приветствует желание и усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию конфликта.

Также Песков заявил, что вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией в случае, если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня.