Песков сомневается, что Путин и Зеленский встретятся до конца августа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не уверен в том, что встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться до конца августа, сообщает ТАСС .

Песков добавил, что переговоры на высшем уровне между РФ и Украиной должны поставить точку в урегулировании конфликта. На них будут зафиксированы все договоренности, достигнутые сторонами.

По словам официального представителя Кремля, «делать наоборот невозможно», то есть переговоры на высшем уровне должны быть на завершающем этапе урегулирования. Этот сложнейший процесс вряд ли можно «пройти за 30 дней». Организация встречи Путина и Зеленского до конца августа практически невозможна, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что позиция Москвы четко изложена в проекте меморандума, переданном Киеву. Документ на данный момент диаметрально противоположен проекту, который предоставила украинская сторона.

23 июля состоялся третий раунд переговоров России и Украины. Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.