Песков: следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД

Следующие контакты России и Соединенных Штатов пройдут по линии министерств иностранных дел. Они будут проводиться на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

«Я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встрече», — сказал Песков.

Он добавил, что РФ и США обсудят меры по нормализации диалога на взаимовыгодной основе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что две страны могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%. КНР сможет присоединиться к этому предложению.