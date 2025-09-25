Песков: Россия ждет реакцию США на инициативу Путина придерживаться ДСНВ

Кремль ожидает реакции администрации президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина еще год придерживаться договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, все участники Глобального атомного форума положительно оценили данную инициативу и одобрили ее. Остается дождаться ответа от Вашингтона.

Песков отметил, что «в целом все приветствуют такой подход России», потому Москва ждет «реакции второй стороны».

Ранее Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова еще год придерживаться ограничений, прописанных в документе. Он отметил, что мера будет принята только при условии, что Вашингтон будет действовать точно так же.

