Песков: Россия открыта к мирным переговорам по Украине, но есть нюанс

сегодня в 12:50

Песков: мирные переговоры должны помочь в устранении причин начала СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна открыта к диалогу по мирному соглашению с Украиной, но есть нюанс. Цели СВО должны быть достигнуты, а причины ее начала — устранены, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия ценит усилия США, которые они прилагают для дипломатического урегулирования конфликта. Москва готова на мирные переговоры, но с их помощью нужно добиться своих целей.

«Мы должны достичь наших целей, и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — пояснил Песков.

В ближайшие часы в Москве ожидается начало переговоров между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Встреча стала возможной благодаря активной двухнедельной работе с украинской стороной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.