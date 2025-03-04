Песков: Россия остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе и по редкоземельным металлам, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что сотрудничество сейчас невозможно, так как действуют санкции.

«Как сейчас предлагать (сотрудничество — ред.) американским компаниям, если действуют санкции?» — сказал представитель Кремля радиостанции «Маяк».

В последние дни СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что Вашингтон планирует отменить ранее введенные санкции в отношении Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что ориентироваться в этом вопросе следует только на достоверную информацию, а такой на сегодняшний день нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о снятии санкций с России заявил, что сначала нужно заключить сделку по установлению мира в украинском конфликте.