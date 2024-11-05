Песков: Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы главы Молдавии — такого не было и быть не могло, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, в отношении Москвы стали выдвигать «голословные обвинения» в том, что она якобы пыталась повлиять на выборы в Молдавии.

Песков подчеркнул, что никакого вмешательства не было и не могло быть. Он также добавил, что присутствия России в данной стране нет.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам Майя Санду вновь была избрана главой государства с 55,22% избирательских голосов. Ее конкурента от оппозиционной партии Александра Стояногло поддержали 44,78% голосовавших.

Ранее стало известно, что партия социалистов Молдавии не признала зарубежные голоса на выборах президента. Ее члены заявили, что выборы были недемократичными и несвободными.