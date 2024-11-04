сегодня в 16:37

Партия социалистов Молдавии не признает зарубежные голоса на выборах президента

Выборы президента невозможно считать демократическими и проведенными свободно. Такое заявление сделала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддержавшая конкурента Майи Санду, Александра Стояногло, сообщает ТАСС .

Особые вопросы вызывает голосование в Приднестровье и на участках, расположенных за рубежом. Количество избирательных участков резко снизилось. Гражданам Молдавии не давали возможность проголосовать.

Также в день тишины и выборов Санду занималась агитацией. Были украдены урны для голосования, совершены другие нарушения. Из-за этого сотни тысяч молдован не смогли отдать свой голос.

«Партия не признает результаты прошедших 3 ноября выборов президента на зарубежных участках», — отметила партия.

Также ПСРМ назвали Санду «президентом диаспоры». По их мнению, именно из-за иностранных голосов политик вновь стала президентом Молдавии.

Ранее сообщалось, что Санду набрала 55,33% голосов после обработки 100% протоколов. У ее конкурента Стояногло, соответственно, 44,67%.