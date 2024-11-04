Майя Санду набрала 55,33% голосов после обработки 100% протоколов

Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду по итогу обработки 100% протоколов набрала 55,33% голосов и стала лидером выборов, об этом сообщил ЦИК Молдавии, пишет РИА Новости .

Конкурент Санду от оппозиции Александр Стояногло набрал 44,67% после обработки всех протоколов голосования. Таким образом, Санду победила на выборах президента Республики Молдовы.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября 2024 года. С момента закрытия избирательных участков ЦИК подводил итоге. Избранный президент будет занимать соответствующий пост ближайшие четыре года.

Мая Санду известна тем, что поддерживает санкции против России. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что Санду уже утратила доверие сограждан и победить смогла только за счет голосов диаспоры в других странах.