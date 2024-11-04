Майя Санду переизбрана президентом Молдавии

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ЦИК Молдавии: Санду побеждает на выборах президента с 55,22% голосов

Майя Санду вновь избрана президентом Молдавии. Во втором туре выборов за нее проголосовали 55,22%, а за конкурента от оппозиционной партии Александра Стояногло — 44,78%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центральной избирательной комиссии республики.

ЦИК Молдавии обработал уже 99,46% голосов. Второй тур выборов проходил 3 ноября. Президент избран на четыре года.

Победившая на выборах Майя Санду держит курс на вступление страны в Европу. Также она поддерживает введение санкций против России.

В первом туре у Санду было 42,45% голосов. Стояногло набрал 25,98%.

Ранее бывший глава Молдавии Игорь Додон сказал, что Санду удалось выиграть из-за голосования диаспоры в иных государствах. Она утратила доверие граждан своей страны.