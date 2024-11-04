Додон назвал Санду «хромой уткой» после проигрыша выборов внутри Молдавии

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Додон: Санду обошла Стояногло за счет голосования на зарубежных участках

Действующий президент Молдавии Майя Санду смогла опередить своего оппонента Александра Стояногло только за счет голосования диаспоры в других странах, заявил ТАСС экс-глава республики Игорь Додон.

Политики считает, что Санду получила преимущество только за счет голосования на зарубежных участках. Это означает, что она потеряла доверие граждан страны, подчеркнул Додон.

«Она превратилась в „хромую утку“, президента диаспоры», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что данные ЦИК Молдавии на выборах президента внутри республики показали победу Стояногло с 51,19%. У действующего президента страны Майи Санду — 48,81%.

Санду уже объявила о своей победе до окончательного подсчета всех голосов избирателей.