Песков: РФ стремится к миру, но Евросоюз и Украина отвергают путь переговоров

РФ готова завершить украинский конфликт на переговорах. Однако такой путь отвергли Киев и страны ЕС, в связи с чем Россия начала СВО, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с RT. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что Москва хочет мира и завершения конфликта за столом переговоров.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сам себя «дисквалифицировал» из мирных переговоров. Это произошло из-за призывов политика к войне, срыву переговоров и «упрямой глупости».

Дмитриев отметил, что Мерц «не в игре». Так глава РФПИ прокомментировал материал Spiegel, в котором приводились расшифровки конфиденциального разговора глав стран ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога Мерц предупредил коллегу о том, что нужно проявлять осторожность в отношении действий американцев.

