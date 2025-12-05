Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил , что канцлер Германии Фридрих Мерц сам «дисквалифицировал» себя из мирного процесса призывами к войне, срывом переговоров и «непроходимой тупостью».

«Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали себя разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью», — написал Дмитриев.

Это высказывание последовало за публикацией Spiegel расшифровки конфиденциального разговора европейских лидеров с Зеленским, где Мерц предупредил об осторожности в отношении действий США.

В опубликованных фрагментах Мерц указывал Зеленскому, что американские переговорщики «играют в игры» как с Украиной, так и с Европой.

