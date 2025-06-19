Песков: РФ готова оказать Ирану гуманитарную поддержку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если в этом будет необходимость, сообщает РИА Новости .

«Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно», — подчеркнул Песков.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны и сейчас регулярно продолжают обмениваться ударами, разрушать военные и гражданские объекты.

Утром в четверг Иран запустил новую волну ракет по Израилю — не менее 25-30 штук. В израильских городах звучал сигнал тревоги. Пострадали больница, здание биржи и другие строения.