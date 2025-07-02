Песков: РФ будет защищать интересы россиян в Азербайджане доступными средствами

Он добавил, что Москва планирует защищать интересы граждан по дипломатическим каналам.

«Будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал Песков.

27 июня в Екатеринбурге российские силовики задержали около 50 человек, связанных с азербайджанской диаспорой. Они могли быть связаны с убийствами, совершенными в 2001 и 2011 годах. После этого Азербайджан начал отменять визиты российских чиновников на свою территорию.

30 июня в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку были проведены обыски. Местные силовики задержали двух работников СМИ и обвинили в связи с ФСБ.

1 июля в Азербайджане были задержаны россияне. Их тоже подозревают в якобы членстве в ОПГ. На снимках у задержанных россиян были разбиты лица.