сегодня в 23:22

Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать моментально

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать моментально, сообщает РИА Новости .

«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон не разрабатывают никаких новых подходов к урегулированию украинского вопроса, которые бы отличались от договоренностей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Аляске.

Помощник президента РФ говорил, что контакты Кремля с администрацией США идут без спада. Диалог продолжается.

