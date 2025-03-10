Песков рассказал, сколько раз Путин и Трамп говорили по телефону

Песков: Путин и Трамп говорили по телефону только один раз с января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп говорили по телефону только один раз с января — момента инаугурации президента США, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что восстановление отношений России и Америки находятся на начальном этапе, предстоит долгий путь. Он также считает понятным сворачивание в США программ по противодействию некой «российской угрозе».

Песков коснулся темы Украины. Он отметил, что все, в том числе и США, хотят видеть желание Киева заключить мир. При этом пресс-секретарь президента опроверг информацию, что российская и американская делегации готовятся провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.

Ранее Песков прокомментировал перепалку президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме. Представитель Кремля заявил, что не поверил своим глазам и ушам.