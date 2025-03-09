Песков не поверил своим глазам, когда увидел перепалку Зеленского и Трампа

Песков про перепалку Зеленского и Трампа: не мог поверить своим глазам

Не мог поверить своим глазам и ушам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перепалку в Белом доме, которую устроил на встрече с главой США Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

На дипломатическом уровне подобных случаев не было. Такое происходило во времена античности, в древней истории, когда лидеру другой страны, приехавшему на переговоры, отрубали голову или брали в плен, отметил Песков.

Но даже в средние века подобного не происходило. Поэтому поверить своим глазам и ушам Песков во время просмотра фрагмента перепалки не мог.

Перепалка в Белом доме между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля. После этого украинскую делегацию попросили покинуть здание.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами после скандальной перепалки с Трампом.