Песков не поверил своим глазам, когда увидел перепалку Зеленского и Трампа
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Не мог поверить своим глазам и ушам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перепалку в Белом доме, которую устроил на встрече с главой США Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский, видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
На дипломатическом уровне подобных случаев не было. Такое происходило во времена античности, в древней истории, когда лидеру другой страны, приехавшему на переговоры, отрубали голову или брали в плен, отметил Песков.
Но даже в средние века подобного не происходило. Поэтому поверить своим глазам и ушам Песков во время просмотра фрагмента перепалки не мог.
Перепалка в Белом доме между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля. После этого украинскую делегацию попросили покинуть здание.
Ранее сообщалось, что Зеленский пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами после скандальной перепалки с Трампом.