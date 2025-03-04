Песков рассказал правду, планирует ли США отменить санкции против России

Песков: официальных заявлений об отмене санкций со стороны США не было

В последние дни СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что Вашингтон планирует отменить ранее введенные санкции в отношении Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что ориентироваться в этом вопросе следует только на достоверную информацию, а такой на сегодняшний день нет.

По словам Пескова, в Сети действительно появляется много разных сообщений по поводу якобы скорой отмены санкций. И все эти сообщения отличаются друг от друга, но ни одно из них не является официальным заявлением американской стороны, поэтому не стоит сильно полагаться на «вбросы».

«Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо на сообщения из официальных источников. Таких заявлений никто не делал», — подчеркнул Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о снятии санкций с России заявил, что сначала нужно заключить сделку по установлению мира в украинском конфликте.