Песков рассказал, когда Путин встретится с Уиткоффом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. По его словам, соответствующие переговоры состоятся в начале следующей недели, пишет РИА Новости.
Встреча Путина с Уиткоффом запланирована на начало следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, позднее Кремль официально анонсирует конкретный день, когда Путин встретит американского представителя.
Ранее Путин высказался о «слитом» телефонном разговоре спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника российского лидера Юрия Ушакова. Глава государства отметил, что подслушивать нехорошо.
