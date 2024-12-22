Песков раскрыл планы Путина на новогодние праздники

У президента РФ Владимира Путина в праздничные выходные после Нового года будет рабочий график. Некоторые планы уже намечены, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На посленовогодний период у Путина могут появиться новые планы. При этом все выходные праздничные дни, как остальные россияне, глава государства отдыхать не будет. В нынешней ситуации такое невозможно.

«Будет рабочий график», — отметил Песков.

В 2024 году новогодние выходные дни начнутся 29 декабря. Они будут идти до 8 января 2025 года.

Ранее Путин сказал, что прежнее поколение политиков разрушило страну. Они надеялись, что, если сделать так, государство «примут в цивилизованный мир».