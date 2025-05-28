Песков раскрыл, где может пройти второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Журналисты задали ему вопрос о том, какие площадки РФ может выбрать для проведения новой встречи Москвы и Киева. По словам Пескова, Кремль рассматривает в этом плане Стамбул, так как там проходил первый раунд переговоров.

«Как минимум та, в которой был первый раунд», — ответил Песков.

Он добавил, что Стамбул определенно рассматривается в качестве площадки для переговоров. Остальные нюансы являются предметом договоренности сторон.

Первая за 3 года встреча Москвы и Киева прошла в Стамбуле 16 мая. Стороны тогда договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также о создании документов с условиями возможного прекращения огня.

28 мая Песков подтвердил, что Россия и Украина создают эти перечни. Вскоре Москва и Киев обменяются проектами меморандумов.