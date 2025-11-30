Песков: Путин примет спецпосланника США Уиткоффа до 4–5 декабря

Политика
Белый дом

Фото - © Белый дом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет спецпосланника США Стивена Уиткоффа до 4–5 декабря, сообщает ТАСС.

Журналист Павел Зарубин спросил у пресс-секретаря главы государства, действительно ли приезд Уиткоффа возможен с 1 по 3 декабря, если 4 декабря Владимир Путин отправится в Индию.

«Методом дедукции вы правильно угадали», — ответил Песков.

Ранее Песков подтвердил, что Путин планирует встретиться с Уиткоффом на предстоящей неделе. Анонсируют мероприятие позже.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.