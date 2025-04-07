Песков: Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине

Российский лидер Владимир Путин действительно поддерживает идею прекращения огня на Украине, но сначала надо решить ряд важных вопросов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа прекратить удары в рамках украинского конфликта.

По словам Пескова, чтобы прекратить огонь, необходимо решить целый ряд вопросов, которые еще «висят в воздухе». Речь идет, например, «о неподконтрольности киевского режима, о его невозможности контролировать действия экстремистских и националистических подразделений».

Пока что на эти вопросы никто не ответил, но они есть на повестке дня. Однако в целом президент РФ положительно относится к идее о необходимости прекращения огня, добавил официальный представитель Кремля.

Ранее The Telegraph заявил, что США могут поставить Киеву жесткий ультиматум. Украине придется либо согласиться с миром на условиях Москвы, либо лишиться разведывательной и логистической поддержки.