Песков: Путин открыт к миру, но не к временным передышкам

Президент РФ Владимир Путин готов к серьезным решениям, которые касаются урегулирования украинского конфликта. Он открыт к долгосрочному миру, но против временных передышек. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает URA.RU .

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос о том, могут ли стороны конфликта прийти к согласованной позиции к католическому Рождеству. Песков отметил, что говорить о сроках сейчас было бы «самым неблагодарным делом».

По его словам, однозначно говорить сейчас можно только за российскую сторону. Путин готов к серьезным решениям по решению конфликта, но против всевозможных уловок.

Также Песков отметил, что американский лидер Дональд Трамп искренне работает над урегулированием. Москва ценит усилия, которые он прикладывает к решению данного вопроса.

Между тем делегация Украины провела переговоры с американскими представителями в Берлине. Как отмечает издание Politico, в ходе них украинский президент Владимир Зеленский отказался от создания свободной экономической зоны в Донбассе и вывода ВСУ из региона.

