Песков: Путин не собирается возрождать СССР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что якобы российский президент Владимир Путин планирует возродить СССР, не соответствуют действительности, пишет РИА Новости .

«Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил», — сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

По словам Пескова, говорить о том, что Путин хочет восстановить СССР, — не проявлять уважение к партнерам и союзникам России по СНГ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что увеличение военных бюджетов в странах Североатлантического альянса обусловлено опасениями, связанными с возможным возрождением СССР. Мерц, не предоставив никаких подтверждений, заявил, что располагает сведениями о подготовке России к агрессии против одного из членов НАТО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.