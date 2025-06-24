Песков: Путин и Лукашенко проведут личную встречу на днях
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У президента РФ Владимира Путина запланирована личная встреча с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры двух лидеров состоятся на днях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Путин и Лукашенко часто общаются. Они постоянно находятся на связи друг с другом.
Песков добавил, что у лидеров также могут быть телефонные контакты в ближайшее время. О них Кремль проинформирует отдельно.
В субботу Лукашенко встретился со спецпосланником американского главы по Украине Китом Келлогом. Они обсудили международную проблематику и актуальные проблемы.