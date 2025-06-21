«Какие люди!»: Лукашенко встретился с Келлогом в Белоруссии

21 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником американского главы по Украине Китом Келлогом, об этом сообщил «Пул Первого» .

Встреча белорусской и американской делегаций проходит на территории Дворца Независимости. Известно, что Лукашенко уже встретился с Келлогом.

Какие именно вопросы планируют обсудить представители США и Белоруссии, пока не уточняется.

«Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться. Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — заявил Лукашенко.

При встрече президент Белоруссии радостно приветствовал Келлога, обнял его и назвал «самым медийным лицом».

Информация о том, что Келлог может встретиться с Лукашенко, появилась еще 18 июня. Тогда источник сообщал, что помощник американского президента Дональда Трампа планирует нанести рабочий визит в Минск. Предметом разговора может быть «окно» для мирных инициатив по Украине.