Спецпосланник Трампа может встретиться с Лукашенко

сегодня в 05:40

Специальный представитель президента США Кит Келлог в ближайшие дни может совершить визит в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает ТАСС .

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, это будет первая за годы встреча высокопоставленного американского чиновника с белорусским лидером, которую в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают как возможное «окно» для мирных инициатив по Украине.

Госдеп и белорусское посольство в Вашингтоне воздерживаются от комментариев.

Визит Помпео в 2020 году оставался до сих пор единственным примером высокоуровневого американо-белорусского диалога.

Нынешняя инициатива, по данным агентства, является частью более широкой стратегии Вашингтона по поиску альтернативных каналов для выхода из украинского кризиса.