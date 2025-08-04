Песков: Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие

Президент РФ Владимир Путин согласен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако эта встреча должна быть подготовлена на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским. Он к ней готов, но перед этим обязательно должна состояться подготовительная работа.

Песков уточнил, что президент РФ может встретиться с Зеленским только после того, как будет выполнена вся необходимая экспертная подготовка и «будет преодолено должное расстояние».

Также официальный представитель Кремля отметил, что на этой неделе может состояться встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По его словам, в Кремле всегда рады контактам с диппредставителем Штатов и считают их «содержательными и полезными».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. Он посетит Москву с дипломатической миссией.