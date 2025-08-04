Песков: Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие
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Президент РФ Владимир Путин согласен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако эта встреча должна быть подготовлена на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, Путин не исключает возможность встречи с Зеленским. Он к ней готов, но перед этим обязательно должна состояться подготовительная работа.
Песков уточнил, что президент РФ может встретиться с Зеленским только после того, как будет выполнена вся необходимая экспертная подготовка и «будет преодолено должное расстояние».
Также официальный представитель Кремля отметил, что на этой неделе может состояться встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По его словам, в Кремле всегда рады контактам с диппредставителем Штатов и считают их «содержательными и полезными».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. Он посетит Москву с дипломатической миссией.