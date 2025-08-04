Трамп: Уиткофф совершит визит в Россию в среду или четверг

Американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть,» — отметил он.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшие выходные посетит Москву с дипломатической миссией. Об этом ранее сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала NBC.

По его словам, Вашингтон стремится достичь «согласия на сделку от обеих сторон» конфликта, а визит американского эмиссара в Россию «может принести некоторые плоды».