Песков: Путин будет работать в новогодние праздники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин будет работать в предстоящие новогодние праздники, сообщает ТАСС .

«У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно», — объяснил Песков.

Он добавил, что пока неизвестно, будут ли у главы государства в это время публичные мероприятия, так как они «могут появиться в любой момент».

Ранее Путин на прямой линии 19 декабря рассказал, что всегда работал допоздна, но сейчас заканчивает все позднее и позднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.