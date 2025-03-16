Песков про непредсказуемость поездки Путина: это оперативно принимаемое решение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, насколько непредсказуемыми и неожиданными являются такие поездки главы государства Владимира Путина, как посещение Курской области в марте.

Видео с ответом пресс-секретаря президента РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Они (поездки Путина — ред.) не могут проходить без подготовки определенной: и логистической, и технологической. Но в то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим», — сказал Песков.

Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой ВС РФ 12 марта. Там он провел совещание и поставил перед военными задачу — в кратчайшие сроки полностью освободить и обезопасить регион.