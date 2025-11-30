Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что каждый день, пока украинские власти тянут с переговорами, — упущенное время для лидера страны Владимира Зеленского и всего киевского режима, сообщает РИА Новости .

Он уточнил. что Украина тянет с мирным урегулированием, а позиции ВСУ на фронте и во власти ежедневно ухудшаются.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

