Песков посоветовал не смотреть на сообщения СМИ о разговорах Рубио и Лаврова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков порекомендовал журналистам ориентироваться на официальные формулировки, а не на заявления газет в вопросах контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио. Он советует обращать внимание на слова, которые говорились во время диалогов, сообщает РИА Новости .

31 октября американское СМИ Financial Times рассказало, что Лавров во время разговоров с Рубио делал «бескомпромиссные» заявления по поводу урегулирования украинского конфликта. На основе этого в Соединенных Штатах якобы начали сомневаться в целесообразности встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Затем была перенесена их встреча в венгерском Будапеште. Рубио сказал, что у России не поменялась позиция по поводу конфликта на Украине.

Песков отметил, что российской и американской сторонами использовались иные формулировки. Также давались другие оценки диалогу.

«Нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе Лавров и Рубио организовали телефонный разговор. Они говорили о вероятных конкретных шагах в интересах воплощения понимания, состоявшихся 16 октября переговоров по телефону Путина и Трампа.

