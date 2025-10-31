FT: американцев поразила непримиримость Лаврова на встрече с Рубио

В Соединенных Штатах были поражены «непримиримостью» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу завершения украинского конфликта на непродолжительной встрече с государственным секретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в сентябре, сообщает РБК .

По данным источников Financial Times, на встрече Лавров делал «бескомпромиссные» заявления. Из-за этого в США начали сомневаться в том, что есть смысл проводить с Россией переговоры об урегулировании конфликта.

На фоне напряженного разговора по телефону между Лавровым и Рубио в середине октября Штаты решили отложить встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

По информации FT, после диалога американский госсекретарь сказал главе своей страны, что Кремль якобы не проявляет готовности к проведению переговоров. Президент США не был впечатлен позицией РФ.

Встреча Путина и Трампа должна была пройти в венгерском Будапеште. Однако ее перенесли.

Bloomberg до этого сообщал, что Рубио заявил об отсутствии смены позиции у РФ по поводу украинского конфликта. Из-за этого Трамп ввел новые санкции против России.

