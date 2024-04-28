Песков: Польша испугала США планами по размещению ядерного оружия
Польские власти испугали правительство США своими планами разместить на территории страны американское ядерное оружие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее польский лидер Анджей Дуда обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде, а также выразил готовность установить у себя аналогичное оружие США.
«Польша всегда пытается быть впереди телеги», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале.
По его словам, страхом Америки и ряда западных стран по этому вопросу можно объяснить поспешные заявления их правительств об отсутствии таких планов.
Он подчеркнул, что таким образом, в европейских государствах продвигают страшилки про русских, которые никогда не остановятся. Так в ЕС пытаются перекрыть внутренние экономические и политические проблемы.