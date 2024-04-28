Песков: Польша испугала США планами по размещению ядерного оружия

Ранее польский лидер Анджей Дуда обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде, а также выразил готовность установить у себя аналогичное оружие США.

«Польша всегда пытается быть впереди телеги», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, страхом Америки и ряда западных стран по этому вопросу можно объяснить поспешные заявления их правительств об отсутствии таких планов.

Он подчеркнул, что таким образом, в европейских государствах продвигают страшилки про русских, которые никогда не остановятся. Так в ЕС пытаются перекрыть внутренние экономические и политические проблемы.