Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа 19 мая
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.
«Разговор готовится», — прокомментировал Песков заявление президента США о намерении созвониться с Путиным.
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал телефонный разговор Владимиром Путиным 19 мая. Президент США подчеркнул, что основными темами разговора двух лидеров станут украинский конфликт и торговые вопросы.
После переговоров с Путиным Трамп намерен провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и представителями НАТО.