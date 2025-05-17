Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа 19 мая

сегодня в 20:31

«Разговор готовится», — прокомментировал Песков заявление президента США о намерении созвониться с Путиным.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал телефонный разговор Владимиром Путиным 19 мая. Президент США подчеркнул, что основными темами разговора двух лидеров станут украинский конфликт и торговые вопросы.

После переговоров с Путиным Трамп намерен провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и представителями НАТО.