Песков поделился, что заработок Навки выше, чем у него

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, имеет больший доход, чем он. Об этом стало известно благодаря документальному фильму «Она», сообщает РИА Новости .

Кинокартину про Навку выпустили на Первом канале. «Она» посвятили 50-летнему юбилею спортсменки.

В фильме у Пескова спросили, выше ли у его супруги зарплата по сравнению с ним. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил это.

Однако Песков добавил, что у них обоих «очень хорошие зарплаты».