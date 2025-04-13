Песков поделился, что заработок Навки выше, чем у него
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, имеет больший доход, чем он. Об этом стало известно благодаря документальному фильму «Она», сообщает РИА Новости.
Кинокартину про Навку выпустили на Первом канале. «Она» посвятили 50-летнему юбилею спортсменки.
В фильме у Пескова спросили, выше ли у его супруги зарплата по сравнению с ним. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил это.
Однако Песков добавил, что у них обоих «очень хорошие зарплаты».