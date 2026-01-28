сегодня в 19:46

Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби очень чувствительные и сложные

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проходящие в Абу-Даби переговоры по урегулированию украинского конфликта очень сложными, сообщает ТАСС .

«Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры», — отметил Песков.

Он добавил, что во время переговоров обсуждать отдельные сегменты публично не стоит, так как это «вредит делу».

Ранее Песков заявил, что не стоит ожидать значительных прорывов от первоначальных трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби, так как предстоит большая и кропотливая работа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.