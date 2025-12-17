Песков ответил на вопрос о приезде Уиткоффа в Москву

Песков: Москва не ждет приезда Уиткоффа на этой неделе

Официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что на текущей неделе у президента России Владимира Путина не запланировано личной встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщает ТАСС .

«На этой неделе в Кремле не ждут визита Уиткоффа», — заявил Песков.

Также Песков сделал несколько важных заявлений. Пресс-секретарь российского президента пояснил, что Уиткофф представляет интересы американского президента Дональда Трампа в переговорах по украинскому вопросу, а не действует по указке России. При этом каждая новая встреча с российской стороной помогает американскому дипломату глубже разобраться в позиции Москвы.

Россия рассчитывает, что Вашингтон поделится результатами своих переговоров с Киевом и европейскими партнерами, как только будет готов к этому.

Что касается возможных новых американских санкций, в Кремле официальных сообщений об этом не получали. Однако там осведомлены о существовании подобных планов в США. Песков подчеркнул, что любые ограничительные меры мешают улучшению двусторонних отношений.

Также Песков обозначил, что истинное желание украинского лидера Владимира Зеленского достичь мирного соглашения можно будет оценить только после того, как российская сторона ознакомится с официальными предложениями от Евросоюза и украинского руководства.

Ранее спецпосланник американского президента сообщил, что на состоявшихся в Берлине переговорах по урегулированию украинского конфликта удалось достичь значительного прогресса.

