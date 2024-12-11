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Песков отрицает, что Орбан передавал послания Путину от Трампа

Венгерский премьер Виктор Орбан не передавал российскому президенту Владимиру Путину что-либо от избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Политики обсуждали другие вопросы, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Нет», — заявил он журналисту, который спросил, не передавал ли Орбан какое-то заявление Путину от Трампа.

Песков добавил, что политики обсуждали по большей мере энергетические вопросы и Украину. Поднимался вопрос и об обстановке в Сирии.

Ранее сообщалось, что Орбан стал инициатором телефонных переговоров с Путиным 11 декабря. Обсуждались экономические вопросы и необходимость дипломатического урегулирования украинского конфликта.