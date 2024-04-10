Песков отреагировал на план Гутерриша по Украине словами «Россия стала больше»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в последние годы стала существенно более значимой геополитической силой, и все должны учитывать эту измененную ситуацию, передает РБК .

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о желании завершить конфликт на Украине с уважением к ее территориальной целостности.

По словам Пескова, сейчас геополитическая обстановка на Украине и в России совсем иная. В Российской Федерации произошли изменения, появились новые регионы. Это необходимо учитывать всем, подчеркнул он.

Ответ представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика был вызван статьей The Washington Post, опубликованной 7 апреля. В ней сообщалось, что Дональд Трамп — бывший президент США — в частной беседе высказал идею завершения конфликта на Украине путем давления на Киев, чтобы тот передал Крым и Донбасс Москве.

Представитель штаба Трампа отреагировал на статью, назвав ее «фейковыми новостями».