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Песков отказался комментировать заявления США об авиакатастрофе в Актау

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление администрации действующего американского президента Джо Байдена о крушении пассажирского самолета в Казахстане, сообщает РИА Новости .

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что азербайджанский самолет Баку-Грозный якобы могли сбить российские средства ПВО.

«Мы видели эти высказывания», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что российская сторона окажет Азербайджану и Казахстану всестороннюю поддержку в расследовании уголовного дела по факту авиакатастрофы в Актау.

Пресс-секретарь главы государства назвал неуместными высказывания американской администрации, добавив, что необходимо дождаться результатов расследования.

Летевший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Всего на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.