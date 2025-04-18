Песков: определенный прогресс по Украине уже есть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в вопросе украинского кризиса в настоящее время уже достигнут определенный прогресс, однако впереди еще много работы, сообщает РИА Новости .

«Наверное, конечно, вопрос нужно задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия. Моратория по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне», — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, специалистам предстоит проделать еще огромную работу. В будущем ожидается много разных обсуждений.

Ранее Песков сообщил, что 18 апреля истек 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики с обеих сторон: как с украинской, так и с российской. Однако на данный момент президент Путин не давал новых указаний относительно возобновлений ударов по украинской энергетики. Москва весь месяц придерживалась российско-американских договоренностей.