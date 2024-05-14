Песков обозначил круг ответственности Дюмина в администрации президента

сегодня в 13:20

Песков: Дюмин будет заниматься Госсоветом в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что бывший губернатор Тульской области на новом посту в администрации президента будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта и Госсовета, пишет Telegram-канал SHOT .

Экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев после освобождения с поста Владимиром Путиным будет заниматься вопросами кораблестроения, пояснил Песков. Представитель Кремля также прокомментировал назначение Сергея Шойгу на бывшую должность Патрушева.

«В Кремле нет опасений, что кадровые перестановки в Минобороны могут внести дезорганизацию в российские войска», — прокомментировал Песков назначение Шойгу на пост секретаря Совета безопасности страны.

В ближайшее время президент России Путин встретится с новым кабинетом министров после назначения.

Владимир Путин снова стал российским лидером после выборов в марте 2024 года. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая, после чего он подписал указ о национальных целях до 2030 года.