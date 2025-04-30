Песков объяснил, почему лидеры многих стран согласились приехать на День Победы

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые», проходившего в Музее Победы, рассказал, что в рамках празднования Дня Победы 9 мая ожидается прибытие значительного количества глав государств, сообщает NEWS.ru .

Данный факт, по его мнению, свидетельствует о том, что важность этой даты разделяют многие лидеры и премьер-министры разных стран.

«В дни праздника вместе с президентом (Владимиром – ред.) Путином будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.