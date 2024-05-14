Песков объяснил назначение Патрушева помощником президента России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение Николая Патрушева на должность помощника главы государства, сообщает РИА Новости.
Песков заявил, что Патрушев будет заниматься вопросами развития кораблестроения как стратегической отрасли, в этом ему поможет огромный опыт. Это будет только одной из сфер его кураторства.
«Огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — рассказал Песков журналистам.
Также он подчеркнул, что новая должность Патрушева не исключает публичности. Он будет часто общаться со СМИ как помощник президента.
Известно, что Патрушев окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Высшие курсы КГБ СССР в Белоруссии. Является доктором юридических наук. Ранее он занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.
Также президент России Владимир Путин назначил своим помощником бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он возглавлял регион с 2016 года.