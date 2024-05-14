Песков объяснил назначение Патрушева помощником президента России

сегодня в 13:26

Песков заявил, что Патрушев будет заниматься вопросами развития кораблестроения как стратегической отрасли, в этом ему поможет огромный опыт. Это будет только одной из сфер его кураторства.

«Огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — рассказал Песков журналистам.

Также он подчеркнул, что новая должность Патрушева не исключает публичности. Он будет часто общаться со СМИ как помощник президента.

Известно, что Патрушев окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Высшие курсы КГБ СССР в Белоруссии. Является доктором юридических наук. Ранее он занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.

Также президент России Владимир Путин назначил своим помощником бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он возглавлял регион с 2016 года.