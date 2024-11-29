Песков объяснил, когда РФ снова нанесет массированный удар по Украине

Россия нанесла по Украине массированный удар в ночь на 28 ноября, поразив 17 объектов ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что если киевский режим продолжит использовать западные ракеты для ударов по нашей стране, Москва снова нанесет массированный удар в ответ на эти действия, пишет РБК .

«В своем недавнем заявлении президент (Владимир — ред.) Путин предупредил, что решение разрешить такое использование (удары по целям в РФ — ред.) этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», — пояснил Песков.

Накануне Путин рассказал, что российские бойцы в ночь на 28 ноября для удара по военным объектам Украины, а также объектам, обеспечивающим объекты ВСУ энергией, использовали 90 ракет и более 100 дронов. Все выбранные цели были успешно поражены. Массированный удар стал ответом на использование Киевом ракет западного производства.

Путин ранее также предупреждал, что Россия всегда будет отвечать на агрессивные действия в отношении себя. В будущем она также может снова применить новейшее оружие средней дальности «Орешник».